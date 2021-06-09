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"Кто вы все такие и откуда, с*ка, взялись?!" Продюсер Лободы уходит из шоу-бизнеса после гневного обращения Киркорова (фото, видео)

"Кто вы все такие и откуда, с*ка, взялись?!" Продюсер Лободы уходит из шоу-бизнеса после гневного обращения Киркорова (фото, видео)
Обновлено 08:49 Сегодня Телеграф

Недавно в России состоялась главная музыкальная премия "Муз-ТВ", которая в очередной раз не прошла без скандалов между артистами. Представители шоу-бизнеса как всегда нарядились в яркие, необычные наряды, подготовили зрелищные выступления и получили "золотые тарелки" за конкретные достижения в музыкальной сфере. Стоить заметить, что не все артисты были рады за своих коллег. Например эпатажный рэпер Моргенштерн прямо на сцене поссорился с Александром Реввой, который стал "Певцом года".

Отличилась в этом году и продюсер певицы Светланы Лободы - Нателла Крапивина, которая работает с артисткой больше 10 лет. После церемонии Крапивина подвела итоги "Муз-ТВ-2021": назвала шоу-бизнес "цирком уродов", а на днях оскорбила перфоманс Филиппа Киркорова и рэп-исполнителя Давида Манукяна (DAVA), который мужчины устроили на церемонии, имитировав нетрадиционную свадебную церемонию.

"Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", - написала продюсер.

И тут бывший муж Аллы Пугачевой не сдержался. 54-летний артист выложил видеообращение в Инстаграме, в котором обвинил Нателлу Крапивину в разжигании гомофобии, непрофессионализме и отсутствии толерантности, а также плагиате номера Лободы - будто бы идея была сворована у американской певицы Бейонсе.

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"Лунатики! Кто вы все такие и откуда, с*ка, взялись?! Некоторые возомнили себя в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом!.. Не ожидал от команды, которая позиционирует себя прогрессивной. Ох, как вам все аукнется! Закон бумеранга никто не отменял. Нателла Крапивина, ты человек двойных стандартов и теряешь хватку!", - высказал певец.

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После обвинений артиста Крапивина заявила, что прекращает сотрудничество с Лободой и уходит из шоу-бизнеса. "Все бесконечное конец свой обретает... С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", - написала продюсер в Инстаграме, после чего закрыла страницу. Лобода сделала репост в своем сториз.

Напомним, что своим нарядом неприятно удивила ведущая "Муз-ТВ" Ксения Собчак. Также под волну критики из-за внешнего вида попала Ольга Бузова.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 140

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Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Муз-ТВ, Нателла Крапивина.
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