Отец принца Гарри впервые прокомментировал рождение внучки

4 июня герцоги Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, во второй раз стали родителями - у пары родилась дочь, которую назвали в честь королевы Великобритании и мамы Гарри - Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Отец принца Гарри, наследник королевского престола, принц Чарльз впервые прокомментировал рождение своего уже пятого внука. Но стоит отметить, что сделал он это в контексте выступления на заводе BMW в Оксфорде, где производят мини-автомобили.

Обращаясь к собравшимся рабочим, принц подчеркнул важность технологий для будущих поколений, отметив, что их развитие жизненно важно для сохранения здоровья нашего мира.

"Я слишком хорошо осведомлен об этом сегодня, ведь недавно стал дедом в пятый раз. И такие счастливые новости действительно напоминают о необходимости постоянных инноваций в этой области" - сказал принц Чарльз.

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Ранее, "Телеграф" писал, что королевский эксперт Анджела Левин заявила, что выбор имени для новорожденной дочери принца Гарри и Меган Маркл не понравился королеве, особенно после их скандальных заявлений.