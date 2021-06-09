"Мне Вас очень жаль": Нателла Крапивина записала видеообращение к Филиппу Киркорову

Скандал между уже экс-продюссером певицы Светланы Лободы Нателлой Крапивиной и 54-летним королем эстрады Филиппом Киркоровым получил свое продолжение. После того как артист обвинил Крапивину в разжигании гомофобии, непрофессионализме и отсутствии толерантности, а также плагиате, она не стала молчать и записала ответное видеообращение.

Ответ Киркорову Крапивина опубликовала на своей странице в Инстаграм, отметив, что это ее последний комментарий на эту тему.

Нателла Крапивина отметила, что она впервые за 12 дет может сказать то, что она действительно думает, не боясь навредить артисту, которого продюсирует. В видео она заявляет, что ее комментарий, которым она совсем не гордиться, был направлен не на геев, а на тех "паразитов", которых Киркоров регулярно притягивает в шоу-бизнес.

Также, продюсер добавила, что Киркорову удалось максимально извратить суть ее комментария.

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Напомним, что началось с того, как после церемонии "Муз-ТВ-2021" Крапивина назвала шоу-бизнес "цирком уродов". А позже и Нателла оскорбила перфоманс Филиппа Киркорова и Давида Манукяна (DAVA), который они устроили на красной дорожке.