Леся Никитюк обратилась к взломщику ее аккаунта в Instagram (видео)

После небольших проблем с официальным аккаунтом телеведущей Леси Никитюк в Инстаграме, который недавно был взломан неизвестным, страница звезды была благополучно возвращена к своей владелице.

Со страницы в соцсети любимого песика Никитюк - Рафика, в сториз телеведущая обратилась к взломщику, предположив, что это было дело рук ее знакомого.

"Я приблизительно понимаю, кто это сделал, и хочу обратится к "тебе": Если ты думаешь, что после всех сообщений, цветов и каких-то моментов дурацких ты думаешь, что я обращу на тебя внимание, то этого не будет. Мы сейчас вернем мой Инстаграм и все будет нормально. Просто, хотя бы маму мою заблокируй, чтобы она не читала", - сказала Леся.

"Все мама в здании", - обратилась к поклонникам Никитюк уже со своей страницы. "Я смотрю, человек один, которого я по ходу знаю, решил таким образом привлечь мое внимание, так вот уважаемый - я свою "ж" и без вас могу выставить на спокойном, потому что я свою "ж" люблю. А то, что вы там покопались и повыставляли, поверьте, не сильно вам там интересно было. Даже хакерам не интересно копаться в моих переписках. Фотку Гордона, пожалуй, я оставлю до утра на аватарке".

Напомним, что похожая ситуация произошла у жены украинского музыканта Сергея Бабкина. Только возвращение страницы Снежаны Бабкиной длилось 2 месяца.