Лилия Ребрик показала старшую дочь: "Дианка так похожа на папу" (фото)

Ведущая утренней передачи "Ранок з Україною" на канале "Украина", актриса театра и кино Лилия Ребрик, которая недавно похвасталась эффектной растяжкой на море, показала свою подросшую дочь Диану.

Пару позитивных фото 40-летняя телеведущая опубликовала на своей странице в Инстаграме.

"Классный сегодня был день... Везде вместе. это такой кайф!!", - подписала новый пост Ребрик. Подписчики отметили, что 8-летняя девочка очень похожа на своего отца, украинского хореографа Андрея Дикого.

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Напомним, что у супругов также есть младшая дочь Полина, которая родилась в 2018 году.

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Ранее Лилия Ребрик разместила в соцсети редкое фото со своими родителями.