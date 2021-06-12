Для Елизаветы II Байден - президент США № 13: королева присоединилась к "Большой семерке" (фото)

В пятницу, 11 июня, в местечке Карбис Бэй в Корнуолле на юго-западе Великобритании открылся первый за время пандемии коронавируса очный саммит "Большой семерки" (G7) при личном участии лидеров государств, а также некоторых гостей из других стран. Напомним, что в "большую семерку" входят Германия, Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Королеву Елизавету II на встрече с лидерами G7 сопровождали принц Уэльский, герцогиня Корнуоллская, герцог и герцогиня Кембриджские.

46-й президент США стал 13-м действующим президентом страны, который встретился с британским монархом на приеме. Он снова встретится с ней со своей женой Джилл Байден в воскресенье, 13 июня, за чаем в Виндзорском замке. За время своего почти 70-летнего правления королева оказалась важным оружием в дипломатическом арсенале Великобритании. Роль королевы как главы государства носит чисто церемониальный характер. Британское правительство принимает политические решения и организует визиты.

Фото: Инстаграм

Еще будучи принцессой, Елизавета и ее муж принц Филипп были приняты в 1951 году президентом Гарри Трумэном. Став королевой в следующем году, она встречалась со всеми действующими президентами, начиная с Дуайта Эйзенхауэра, за исключением Линдона Джонсона.

В воскресенье Джо Байден станет пятым лидером США, которого королева приняла в Виндзорском замке. Это будет не первая их встреча: Байден познакомился с королевой, когда был сенатором от Делавэра около 40 лет назад.

На фото - лидеры стран "Большой семерки", а также Австралии, Индии и Южной Кореи

Напомним, что ранее первая леди США впервые встретилась с супругой принца Уильяма, Кейт Миддлтон. Женщины приняли участие в круглом столе о дошкольном образовании.