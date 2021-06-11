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Кейт Миддлтон впервые встретилась с первой леди США (фото, видео)

Кейт Миддлтон впервые встретилась с первой леди США (фото, видео)
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram Duke and Duchess of Cambridge

На днях президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить сложности, связанные с Brexit. Вместе с ним прилетела его супруга, первая леди США Джилл Байден.

Как сообщает CNN, жена принца Уильяма, 39-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые встретилась с 70-летней Байден в Корнуолле, где обе дамы посетили Академию Конора Даунса и приняли участие в круглом столе о дошкольном образовании. Напомним, что Джилл Байден многие годы проработала учителем и в настоящее время является профессором общественного колледжа.

Для своего выхода Кейт Миддлтон выбрала миди-платье цвета фуксии известного британского дизайнера Alexander McQueen.

Официальная встреча герцогини и первой леди состоялась в преддверии саммита "Большой семерки" (G7), в котором Кейт примет участие вместе с Уильямом, Елизаветой II, принцем Чарльзом и его супругой Камиллой.

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Издание пишет, что Джо и Джилл Байден также встретятся с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке в воскресенье. Это будет первая крупная встреча королевы с мировым лидером после смерти ее мужа, принца Филиппа, в апреле.

Ранее "Телеграф" сообщал, что герцогиня Кембриджская появилась на обложке глянца Hello.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Кейт Миддлтон, Королевская семья, Джилл Байден.
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