Кейт Миддлтон впервые встретилась с первой леди США (фото, видео)

На днях президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить сложности, связанные с Brexit. Вместе с ним прилетела его супруга, первая леди США Джилл Байден.

Как сообщает CNN, жена принца Уильяма, 39-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые встретилась с 70-летней Байден в Корнуолле, где обе дамы посетили Академию Конора Даунса и приняли участие в круглом столе о дошкольном образовании. Напомним, что Джилл Байден многие годы проработала учителем и в настоящее время является профессором общественного колледжа.

Для своего выхода Кейт Миддлтон выбрала миди-платье цвета фуксии известного британского дизайнера Alexander McQueen.

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Официальная встреча герцогини и первой леди состоялась в преддверии саммита "Большой семерки" (G7), в котором Кейт примет участие вместе с Уильямом, Елизаветой II, принцем Чарльзом и его супругой Камиллой.

Издание пишет, что Джо и Джилл Байден также встретятся с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке в воскресенье. Это будет первая крупная встреча королевы с мировым лидером после смерти ее мужа, принца Филиппа, в апреле.

Ранее "Телеграф" сообщал, что герцогиня Кембриджская появилась на обложке глянца Hello.