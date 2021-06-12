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Стало известно, от чего умер лидер группы Digital Underground Грег Якобс: отчет судмедэкспертов

Стало известно, от чего умер лидер группы Digital Underground Грег Якобс: отчет судмедэкспертов
Обновлено 12:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Американский рэп-исполнитель, лидер известной группы Digital Underground, просуществовавшей с 1987 по 2008 гг., Грег Якобс, по отчетам судмедэкспертов, скончался от передозировки наркотиками. Мужчина умер 22 апреля этого года в возрасте 57 лет.

Комбинация алкоголя, фентанила и метамфетамина оказалась смертельной для рэпера, пишет Deadline.com.

Известность группе Digital Underground принес первый альбом Sex Packets, выпущенный в 1990 году. Их музыка использовалось в фильме "Одни неприятности".

В возрасте 68 лет скончалась звезда фильма "Три орешка для Золушки"

После того, как группа прекратила свое существование, Якобс начал продвигать сольную карьеру. Он выступал под сценическими псевдонимами Shock G и Humpty Hump (его альтер-эго).

22 апреля 2021 года Shock G был найден мертвым в гостиничном номере города Тампа, штат Флорида. Никаких доказательств насильственной смерти обнаружено не было.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 21 году жизни умер американский рэпер Lil Loaded. Артист совершил самоубийство.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 148

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Грег Якобс, Shock G, Humpty Hump, Digital Underground.
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