"Не могу больше скрывать": звезда сериала "Школа" "забеременела" и "вышла замуж" в один день (фото)

21-летняя украинская актриса Ирина Кудашова, ставшая известной благодаря роли Вероники Тихоновой в сериале "Школа", потроллила своих подписчиков в соцсети.

Девушка опубликовала в Инстаграме несколько фото с беременным животом и обручальным золотым колечком, но, как оказалось, Кудашова просто подготовилась для роли в новом проекте.

"Не могу больше скрывать. Принимаю поздравления, wait for this", - написала Ирина в новом посте.

View this post on Instagram A post shared by Ира Кудашова (@irinaa_kudashova)

Актрисе удалось одурачить своих фанатов. Пользователи соцсети начали поздравлять актрису с "будущим пополнением".

Ирина Кудашова родилась в Чернигове. В 2015 году еще учась в школе девушка сыграла свою первую эпизодическую роль в сериале "Семейные мелодрамы". Затем играла эпизодические роли в таких телесериалах, как "Пес", "Жизнь на грани" и "Доктор Ковальчук". Первую главную роль Ирина сыграла в сериале "Школа" на телеканале "1+1".

View this post on Instagram A post shared by Ира Кудашова (@irinaa_kudashova)

View this post on Instagram A post shared by Ира Кудашова (@irinaa_kudashova)

View this post on Instagram A post shared by Ира Кудашова (@irinaa_kudashova)

Ранее "Телеграф" сообщал, что коллега Ирины по сериалу "Школа" Лиза Василенко, которая сейчас строит карьеру в России, попала в базу "Миротворец" из-за скандальных высказываний об Украине.