Стильный наряд и пакетик из Dolce & Gabbana: "Слуга народа" сверкнула образом в Раде (фото)

Что не день, то новый наряд и новая "модель". Будни Верховной рады все больше напоминают показы мод, в которых женская половина народных депутатов хвастается своими лучшими нарядами.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина тоже решила похвастаться брендовыми покупками, а точнее тем, что они у нее имеются. Нардеп пришла на работу, сверкая пакетиком всемирно известного бренда Dolce & Gabbana.

Гришина предстала в стильном серо-белом костюме с рисунком, в белых туфлях на невысоком каблуке и сумочкой в тон. Волосы решила оставить ровными.

Напомним, что Юлия Гришина является главой Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога".

Ранее, "Телеграф" писал, что 16 июня Юлия Гришина отмечала свое 43-летие. В честь дня рождения своей коллеги, мужская половина Рады засыпала именинницу цветами.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"