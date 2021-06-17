"А не охренел ли ты?!" Сергей Жуков поконфликтовал с тиктокером из-за плагиата хита "Руки Вверх"

В мире музыки назревает новый скандал. Юный блогер-тиктокер Егор Шип решил присвоить себе популярный трек группы "Руки Вверх", который вышел 20 лет назад, "18 мне уже". Это совсем не понравилось автору оригинальной песни Сергею Жукову.

Это неудивительно, что молодые исполнители часто снимают кавер-версии популярных хитов, но никто из них в открытую не говорит, что этот трек их собственный, как это сделал Егор.

"Написал для вас новый трек! Как вам мои стихи. Я крутой поэт" - заявил на своей странице в Инстаграм тиктокер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Егор Шип #КрашМечты (@egorkaship)

Сергей Жуков не мог не отреагировать на подобные заявления, и на своей странице в соцсети записал видеообращение к блогеру. Солит группы "Руки Вверх" раскритиковал Шипа и поинтересовался, есть ли у того "авторские" на песню.

"Егор Шип, а не охренел ли ты, а?" - сказал Сергей, отмечая, что написал песню "18 мне уже" еще до того, как Егор вообще родился.

Стоит отметить, что видимо Егор Шип в свои 19 уже очень сильно болеет звездной болезнью, ведь на своей странице в соцсети провозгласил себя легендой. В ответ на обращение Жукова, Егор поставил ультиматум, что докажет авторство, если они вместе споют в дуэте.

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