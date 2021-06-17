Скачать
Четверг, 17.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украина - Северная Македония: стартовые составы на матч Евро-2020
Украина - Северная Македония: стартовые составы на матч Евро-2020
Соло Притулы и туманное будущее остальных: чего ожидать от "Голоса" после раскола
Соло Притулы и туманное будущее остальных: чего ожидать от "Голоса" после раскола
"Ты за президента или за олигархов?" К чему Украину приведет деолигархизация Зеленского
"Ты за президента или за олигархов?" К чему Украину приведет деолигархизация Зеленского
Нардепы не угомонились после драки в Раде: в скандале всплыл и Янукович (видео)
Нардепы не угомонились после драки в Раде: в скандале всплыл и Янукович (видео)

"А не охренел ли ты?!" Сергей Жуков поконфликтовал с тиктокером из-за плагиата хита "Руки Вверх"

"А не охренел ли ты?!" Сергей Жуков поконфликтовал с тиктокером из-за плагиата хита "Руки Вверх"
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф

В мире музыки назревает новый скандал. Юный блогер-тиктокер Егор Шип решил присвоить себе популярный трек группы "Руки Вверх", который вышел 20 лет назад, "18 мне уже". Это совсем не понравилось автору оригинальной песни Сергею Жукову

Это неудивительно, что молодые исполнители часто снимают кавер-версии популярных хитов, но никто из них в открытую не говорит, что этот трек их собственный, как это сделал Егор. 

"Написал для вас новый трек! Как вам мои стихи. Я крутой поэт" - заявил на своей странице в Инстаграм тиктокер. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Егор Шип #КрашМечты (@egorkaship)

Сергей Жуков не мог не отреагировать на подобные заявления, и на своей странице в соцсети записал видеообращение к блогеру. Солит группы "Руки Вверх" раскритиковал Шипа и поинтересовался, есть ли у того "авторские" на песню.

"Егор Шип, а не охренел ли ты, а?" - сказал Сергей, отмечая, что написал песню "18 мне уже" еще до того, как Егор вообще родился. 

Стоит отметить, что видимо Егор Шип в свои 19 уже очень сильно болеет звездной болезнью, ведь на своей странице в соцсети провозгласил себя легендой. В ответ на обращение Жукова, Егор поставил ультиматум, что докажет авторство, если они вместе споют в дуэте. 

Ранее, "Телеграф" писал, что после церемонии "Муз-ТВ-2021" Крапивина назвала шоу-бизнес "цирком уродов". А позже и Нателла оскорбила перфоманс Филиппа Киркорова и Давида Манукяна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 120

Все по теме:

Скандал, Музыка, Руки вверх, Сергей Жуков, Егор Шип.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Есть сигналы для Украины: сеть обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
02 "Пишу курсовую на е**чем украинском языке": в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
03 Путин и тут все перекрутил: что на самом деле Байден сказал Путину об Украине
04 "Нечего обсуждать": Путин резко высказался о вступлении Украины в НАТО
05 Байден ограничился одним жестом, комментируя итоги встречи с Путиным (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Неизвестный &quot;минёр&quot; парализовал метро в Киеве: под прицел попали три ключевые станции и не только
Неизвестный "минёр" парализовал метро в Киеве: под прицел попали три ключевые станции и не только
Появилось видео, из-за чего дрались депутаты в Раде
Появилось видео, из-за чего дрались депутаты в Раде
&quot;Ничего умнее не придумали&quot;: оккупанты Крыма &quot;пояснили&quot; конфуз с Аксеновым в Крыму (видео)
"Ничего умнее не придумали": оккупанты Крыма "пояснили" конфуз с Аксеновым в Крыму (видео)
Черное море &quot;зацвело&quot; нейротоксинами после ливней: что нашли в воде
Черное море "зацвело" нейротоксинами после ливней: что нашли в воде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь