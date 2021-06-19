"Ну что подкинем г*вна на вентилятор": Соня Таюрская и Илья Прусикин протроллили экс-супругу певца

В начале лета 2021 года солистка группы Little Big Соня Таюрская откровенно рассказала о своих отношениях со своим коллегой по коллективу - Ильей Прусикиным. Паре давно приписывали роман, и это действительно так. Однако правда заключается в том, что они начали свои отношения спустя год после того, как Прусикин расстался со своей женой Ирой Смелой.

Но, стоит отметить, сама Ирина считает свою уже экс-подругу разлучницей.

На своей странице в Инстаграме пара объявила о своей новой работе - клип "Илья да Софья — Ой да на рейве". А чтобы поднять интерес к новой видеоработе Илья и Соня опубликовали пикантный совместный снимок, на котором они предстали обнаженными, ну по крайней мере топлес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin)

Илья своей рукой прикрывает голую грудь Таюрской, они страстно смотрят друг другу в глаза, а позирую они на фоне кучи выпусков журнала "Тайны звезд", который вышел ранее. В нем как раз идется о них же. Изюминкой номера является статья с заголовком "Его любовница оказалась лучшей подругой жены, они полгода жили в одном доме". Таким образом пара решила протроллить экс-супругу Прусикика Иру Смелую.

"Ну что подкинем г*вна на вентилятор? Это самая всратая обложка в мире, в самом жёлтом и дешёвом журнале во вселенной! Это таааак плохо, что просто охеренно!!!" - подписал снимок Прусикин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin)

Ранее, "Телеграф" писал, что Илья Прусикин резко высказался о россиянах, оскорбляющих певицу Manizha.