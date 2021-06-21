Не было беременности? Женщину из ЮАР, объявившую о рождении 10 детей, держат в психбольнице

Жительница Южно-Африканской Республики 37-летняя Госиаме Ситоле, объявившая о рождении 10 детей, уже несколько дней находится под наблюдением врачей-психиатров в больнице Тембиса в Йоханнесбурге.

Женщина с мужем Тебого Цотетси утверждали, что их дети появились на свет на 29-й неделе беременности при помощи кесарева сечения, но как сообщает местное издание IOL, была проведена психологическая экспертиза, в результате которой установлено, что у женщины в течение последнего года не было беременности.

Сначала Ситоле задержала полиция после заявления гражданского мужа о том, что она не выходила на связь после того, как сообщила ему по телефону в ночь на 8 июня о рождении детей. Женщина заявляла, что родила в Академической больнице Стива Бико в Претории, но местонахождение ее детей и их состояние здоровья остаются загадкой. По словам Минздрава ЮАР, ни в одной из больниц страны в текущем месяце не появилось у одной женщины столь значительного количества новорожденных.

Госиаме Ситхоле будет подавать прошение о срочном судебном запрете, чтобы заставить Департамент социального развития освободить ее из больницы, в которой женщину, по словам ее адвоката, держат против ее воли.

37-летняя женщина сказала, что продолжит держать в секрете местонахождение своих детей.

Напомним, что в мире наибольшее число детей - 9 - родила в мае жительница Мали Халима Сиссе. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса.