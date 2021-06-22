Сергей Жигунов испугался эпидемии в Крыму

Звезда сериала "Моя прекрасная няня", российский актер Сергей Жигунов, которого ранее заподозрили в женитьбе на копии Анастасии Заворотнюк, любитель посетить Крым. Однако отдых артиста в 2021 году прервала угроза эпидемии.

На своей странице в Инстаграм Жигунов написал, что покидает полуостров, чтобы не попасть "в лапы" возможной новой эпидемии, и опубликовал снимок моря.

"Поехали домой. Море все ещё грязное, купаться до сих пор запрещено. На такой жаре может начаться эпидемия" - написал на своей странице в соцсети актер, добавив что не советует сейчас прилетать в Крым.

Также, Жигунов посоветовал заменить поездку на просмотр фильма Валерия Тодоровского "Одесса", вышедший на экраны в 2019 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

Ранее, "Телеграф" писал, что Сергей Жигунов избивал Заворотнюк во время их романа.