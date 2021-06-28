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"Я рада, что мои волосы со мной": Наталья Могилевская рассказала, почему чуть не облысела

"Я рада, что мои волосы со мной": Наталья Могилевская рассказала, почему чуть не облысела
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная украинская певица Наталья Могилевская в начале летапоспорила с тренером Анитой Луценко, что за месяц похудеет на 4 кг. А в том случае если у нее это не получится, то она побреется налысо. 

Естественно без волос Наталья оставаться не хотела, поэтому активно занималась и соблюдала диету. 

На своей странице в Инстаграм Могилевская опубликовала пост и несколько сторис, в которых рассказала, как боролась с лишним весом. 

"Я в последние дни сделала все и сгоняла вес в сауне, эндосферой и принимала волшебную таблетку. И к вечеру 26 июня у меня наконец получились мои, 72, 6 кг" - написала артистка в своем посте, а позже в сторис рассказала об этих методах. 

 
 
 
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Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Наталья Могилевская в последний момент спаслась от стрижки налысо: как ей это удалось

Ранее, "Телеграф" писал, что Наталья Могилевская поделилась своими тремя правилами правильного питания.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 352

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Похудение, Наталья Могилевская, Певица.
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