"Я рада, что мои волосы со мной": Наталья Могилевская рассказала, почему чуть не облысела

Популярная украинская певица Наталья Могилевская в начале летапоспорила с тренером Анитой Луценко, что за месяц похудеет на 4 кг. А в том случае если у нее это не получится, то она побреется налысо.

Естественно без волос Наталья оставаться не хотела, поэтому активно занималась и соблюдала диету.

На своей странице в Инстаграм Могилевская опубликовала пост и несколько сторис, в которых рассказала, как боролась с лишним весом.

"Я в последние дни сделала все и сгоняла вес в сауне, эндосферой и принимала волшебную таблетку. И к вечеру 26 июня у меня наконец получились мои, 72, 6 кг" - написала артистка в своем посте, а позже в сторис рассказала об этих методах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Ранее, "Телеграф" писал, что Наталья Могилевская поделилась своими тремя правилами правильного питания.