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"Ревела часа два, очень боялась за ребенка": супруга Андрея Джеджулы заболела коронавирусом

"Ревела часа два, очень боялась за ребенка": супруга Андрея Джеджулы заболела коронавирусом
Обновлено 17:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram

25 февраля 2021 года телеведущий Андрей Джеджула и его супруга Юлия Леус во второй раз стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Аделиной. 

Спустя четыре месяца после родов Юлия подхватила коронавирус, хотя и была предельно осторожна. Не очень приятными новостями Леус поделилась на своей странице в Инстаграм. 

Супруга Джеджули подхватила ковид от своего свекра. Юлия отметила, что была очень зла на свою семью, ведь они скрывали болезнь отца Андрея от нее. А так как мужчина жил с ними последнее время, то заразиться могли все. Один из подписчиков написал ей о том, что ее свекор лежит в больнице. Леус считает, что ее родные поступили неправильно, ведь заразиться могла и маленькая Аделина. 

Также, Юлия добавила, что запахи и вкусы у нее не потерялись, она чувствует тошноту, кашляет и у нее постоянно першит горло.

"Честно говоря, как узнала, ревела часа два, очень боялась за ребенка" - пишет Леус. 

 
 
 
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Публикация от Юля Леус (@yla__yla)

Ранее, "Телеграф" писал, что американская рэперша Cardi B беременна во второй раз.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 271

Все по теме:

Коронавирус, Андрей Джеджула, Юлия Леус, Covid-19.
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