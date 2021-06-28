"Настроение - романтика, ностальгия": беременная Лиза Арзамасова поделилась своим детским фото

Звезда сериала "Папины дочки", 26-летняя актриса Лиза Арзамасова и ее супруг, 47-летним фигуристом Ильей Авербухом, готовятся к пополнению в семье. Видимо беременность ностальгирующее действует на артистку, ведь девушка начала часто пересматривать свои детские снимки.

На своей странице в Инстаграм Лиза поделилась архивным снимком, на котором ей всего лишь пол годика.

"Сейчас часто пересматриваю свои детские снимки. Только приезжаю к маме, сразу: "Маааам, дай мне альбомы с фотографиями" - признается Арзамасова.

Актриса добавила, что когда она пересматривает свои детские снимки, у нее возникает романтическое и ностальгирующее настроение, а улыбка не сходит с ее лица.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Елизавета Арзамасова поделилась забавным видео, на котором засветила округлившийся живот.