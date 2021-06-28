"Некоторым мечтам не суждено сбыться": хореограф Алена Шоптенко рассказала, кем хотела стать в детстве

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко, которая ранее стала главным хореографом в новом сезоне танцевального шоу "Танці з зірками", решила поделиться со своими подписчиками своими детскими мечтами.

На своей странице в Инстаграм Алена призналась, что в школе она мечтала стать топ-менеджером иностранной компании. И даже пошла учиться в экономический университет, чтобы достичь этой цели. Но как уже понятно, ей это не удалось. Жизнь захлебнула ее в танце.

Также были у танцовщицы были особые мечты и о внешности. Когда Шоптенко была подростком, она хотела иметь короткую стрижку и огненно-рыжие волосы, но ей не разрешила мама.

"Не разрешала, я возмущалась, но вот теперь ее благодарю. Длинные волосы натурального цвета – я нравлюсь себе такой, сегодня это выглядит даже оригинально" - признается Алена.

И наверняка одно из самых странных желаний у нее было шрамирование.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Ранее, "Телеграф" писал, что Алена Шоптенко показала, как танцует у себя дома на кухне.