"Гордонштерн": скандальный рэпер предложил Гордону неожиданный союз (видео)

Популярный рэпер Моргенштерн, наст.имя Алишер Валеев, который ранее решил судиться с СБУ за внесение его в "черный список", продолжает удивлять своими выходками. Артист предложил украинскому журналисту Дмитрию Гордону сотрудничество.

На своей странице в Инстаграм Алишер опубликовал несколько сторис, на которых его возлюбленная Дилара, сидя в футболке с изображением Гордона, разрисовывает ее. В итоге девушка нарисовала на лице журналиста такие же тату, как и у Моргенштерна. Рэпер предложил Гордону создать коллаборацию одежды - Моргенштерн-Дилара-Гордон.

"Мне кажется великолепно" - описывает это творение Алишер.

Дмитрий Гордон не проигнорировал данное предложение. На своей странице в Инстаграм ответил рэперу, отметив, что он не ожидал подобного креатива.

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В комментариях подписчики начали задавать(как всегда) различные вопросы в стиле Дмитрия, а коллаборацию с Моргенштерном назвали - "Гордонштерн".

Ранее, "Телеграф" писал, что во время интервью с Марьяной Ро Дмитрий Гордон отличился очередным перлом.