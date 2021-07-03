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Звезд "Человека-паука" поймали за поцелуями в машине (фото, видео)

Звезд "Человека-паука" поймали за поцелуями в машине (фото, видео)
Обновлено 09:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Коллеги по фильму "Человек-паук", молодые голливудские актеры Том Холланд и Зендая подтвердили свои отношения поцелуем.

Как сообщает PageSix, папарацци застали целующихся знаменитостей в четверг, 1 июля, в Лос-Анджелесе. Пара находилась в авто Audi Холланда за 125 тысяч долларов.

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Перед этим Тома и Зендаю видели вместе в районе Сильвер-Лэйк, где живет мама актрисы, Клэр Стоермер. Возможно, у пары действительно все серьезно, если Холланд уже тусуется с семьей своей девушки.

На фото - мама Зендаи, Клэр Стоермер, сама актриса и Том Холланд

Зендая была без макияжа, в белом топе и бирюзовых джинсах. Холланд был одет в белую футболку, синюю фланелевую рубашку, черные шорты и белые кроссовки.

Отметим, что слухи о романе двух молодых звезд ходят давно, еще после выхода фильма "Человек-паук: Вдали от дома" 2019 года, но никто официально это не комментировал.

Напомним, что премьера 27-й по счету картины в кинематографической вселенной "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на 17 декабря этого года. Зендая подтвердила свое участие в новом проекте.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 558

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Человек-паук, Том Холланд, Зендая.
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