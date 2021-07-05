Дочь Владимира Меньшова почтила память отца (фото, видео)

51-летняя дочь умершего от коронавируса российского кинорежиссера Владимира Меньшова, известная актриса и телеведущая Юлия Меньшова, посвятила ему новый пост на своей странице в соцсети Инстаграм.

Звезда сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" поделилась с подписчиками парой черно-белых фото своего отца, а также отрывком из фильма "Любовь и голуби", который в 1984 году снял Меньшов.

"Всё. Всё… всё…", - подписала актриса.

View this post on Instagram A post shared by Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

Юлия Меньшова является единственной дочерью российского кинорежиссера и актрисы Веры Алентовой. Она замужем за актером Игорем Гординым и воспитывает двоих детей: сына Андрея (1997) и дочь Таисию (2003).

View this post on Instagram A post shared by Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

View this post on Instagram A post shared by Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

Алентова и Меньшов прожили вместе более 50 лет. Они познакомились еще во время учебы в Школе-студии МХАТ, а уже на первом курсе узаконили свои отношения официально. Их отношения не всегда были безоблачными. Когда дочь супругов еще была ребенком, артисты расставались. В общей сложности они прожили в разлуке четыре года.

Сейчас Вера Алентова находится в больнице с коронавирусом. Чувствует себя хорошо.

View this post on Instagram A post shared by Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

Напомним, что при жизни Владимир Меньшов заявлял об "украинской русофобии", а также финансировал боевиков "ДНР".