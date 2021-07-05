Украинская модель после увеличения груди сильно поправилась: фото до и после

Украинская модель и блогер из Одессы Даша One сделала на операцию по увеличению груди в феврале 2021 года. Девушка решилась на это, чтобы наконец "носить то, что ей нравиться".

После операции Даша продолжила постить на своей странице в Инстаграм откровенные снимки, на которых демонстрирует свою фигуру и "новую" грудь.

Однако один из снимков, которые блогер обнародовала, спровоцировал слухи о том, что модель набрала лишние килограммы. Одна из подписчиц Даши заметила, что блогер поправилась, спросив, не является ли причиной этого операция по увеличению груди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сьемки под Ключ (@__dasha__one)

В ответ Даша One рассказала, что никогда особо не придерживалась худобы, а также призналась, что после операции действительно набрала 6 лишних кг, которые в основном отложились на попе и бедрах.

Напомним, какой была Даша One до операции:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сьемки под Ключ (@___dasha___one)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сьемки под Ключ (@___dasha___one)

Ранее, "Телеграф" писал, что Даша One поделилась своими размышлениями о вакцинации от коронавируса. Блогер уверена, что вакцина CoviShield "как-то" влияет на ДНК.