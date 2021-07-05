Скачать
Понедельник, 05.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Чем дольше Путин отказывается от встречи с Зеленским, тем выше вероятность новой войны - аналитик
Чем дольше Путин отказывается от встречи с Зеленским, тем выше вероятность новой войны - аналитик
Россия шантажирует и угрожает странам из-за Украины: в МИД рассказали подробности
Россия шантажирует и угрожает странам из-за Украины: в МИД рассказали подробности
Украинцам не нравится путь, которым Зеленский ведет страну: результаты опроса (инфографика)
Украинцам не нравится путь, которым Зеленский ведет страну: результаты опроса (инфографика)
Секретарь СНБО Данилов нарушил закон, обнародовав засекреченную информацию, - Нацполиция
Секретарь СНБО Данилов нарушил закон, обнародовав засекреченную информацию, - Нацполиция

Украинская модель после увеличения груди сильно поправилась: фото до и после

Украинская модель после увеличения груди сильно поправилась: фото до и после
17:46 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинская модель и блогер из Одессы Даша One сделала на операцию по увеличению груди в феврале 2021 года. Девушка решилась на это, чтобы наконец "носить то, что ей нравиться". 

После операции Даша продолжила постить на своей странице в Инстаграм откровенные снимки, на которых демонстрирует свою фигуру и "новую" грудь.

Однако один из снимков, которые блогер обнародовала, спровоцировал слухи о том, что модель набрала лишние килограммы. Одна из подписчиц Даши заметила, что блогер поправилась, спросив, не является ли причиной этого операция по увеличению груди. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сьемки под Ключ (@__dasha__one)

В ответ Даша One рассказала, что никогда особо не придерживалась худобы, а также призналась, что после операции действительно набрала 6 лишних кг, которые в основном отложились на попе и бедрах. 

Напомним, какой была Даша One до операции: 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сьемки под Ключ (@___dasha___one)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сьемки под Ключ (@___dasha___one)

Ранее, "Телеграф" писал, что Даша One поделилась своими размышлениями о вакцинации от коронавируса. Блогер уверена, что вакцина CoviShield "как-то" влияет на ДНК.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 95

Все по теме:

Модель, Блогер, Даша One.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Догнали и толпой избили лежачего: на Контрактовой площади в Киеве произошла жестокая драка (видео)
02 В Одессе при загадочных обстоятельствах погиб пограничник (фото, видео)
03 Жестокое убийство в Одессе: задержаны все четверо молодых преступников (фото)
04 В Англии возмущены дерзкой "выходкой" Ярмоленко: но что же произошло на самом деле
05 В Днепре на оживленной улице воровки украли у девушки кошелек и распылили ей в лицо перцовый баллончик (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Житомирщине подростки позабавились пневматической винтовкой: 11-летний мальчик оказался на операционном столе
На Житомирщине подростки позабавились пневматической винтовкой: 11-летний мальчик оказался на операционном столе
Сочи затоплен, людей готовят к эвакуации и уже есть жертвы: фото и видео бедствия
Сочи затоплен, людей готовят к эвакуации и уже есть жертвы: фото и видео бедствия
В Раде хотят вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу: проект постановления уже зарегистрировали
В Раде хотят вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу: проект постановления уже зарегистрировали
Украинская модель после увеличения груди сильно поправилась: фото до и после
Украинская модель после увеличения груди сильно поправилась: фото до и после
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь