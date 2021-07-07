"Уже скоро должна родить": в сети обсуждают вероятную беременность Скарлетт Йоханссон

Известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон уже долгое время как будто прячется в тени от общественности. Она лично не присутствовала на мероприятиях по продвижению фильма "Черная Вдова", а если и давала какие-либо комментарии то по видеосвязи.

И вот СМИ нашли ответ на вопрос, где же Скарлетт Йоханссон. Инсайдеры сообщают, что звезда "Мстителей" беременна во второй раз от своего супруга Колина Жоста. Более того, сообщается, что актриса уже скоро должна родить.

"Скарлетт уже скоро должна родить. И я знаю, что они с Колином очень рады этому", – рассказал источник.

Напомним, что Скарлетт Йоханссон и Колин Жост поженились в 2020 году после трех лет отношений. Для актрисы этот брак третий, а будущий ребенок - второй. "Черная вдова" уже воспитывает шестилетнюю дочь Роуз от французского журналиста Ромена Дориака. Для Колина же это все впервые: и брак, и ребенок.