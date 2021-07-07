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Притула нарвался на критику из-за вакцинации от коронавируса

Притула нарвался на критику из-за вакцинации от коронавируса
Обновлено 17:11 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Известный украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула все-таки вакцинироваться от СOVID-19. Вместе с ним вакцину получила и его супруга Екатерина Сопельник, которая в конце мая родила телеведущему вторую дочь - Стефанию.

Об этом Притула рассказал, на своих страницах в соцсетях, прикрепив несколько фото и видео. Во время вакцинации Сергей шутил и веселился, называя вакцину - чипом в жидком состоянии. Также комик отметил, что три месяца он ждал очередь на вакцинацию. 

"Оказывается, чип Гейтса в жидком состоянии!!! Масоны, которые вживляли чип, сказали, что через месяц смогу раздавать 5G" - пошутил Притула. 


В комментариях не все подписчики шоумена позитивно отреагировали на новость об его вакцинации. К примеру активист Сергей Стерненко назвал Притулу рептилоидом. Другие отнеслись же с юмором.

Ранее, "Телеграф" писал, что юмористический коллектив "Варьяты", основателем которого является Сергей Притула, показал подарок, который сделал им шоумен перед уходом из шоу. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 281

Все по теме:

Вакцинация, Коронавирус, Сергей Притула, Екатерина Сопельник, Covid-19.
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