Притула нарвался на критику из-за вакцинации от коронавируса

Известный украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула все-таки вакцинироваться от СOVID-19. Вместе с ним вакцину получила и его супруга Екатерина Сопельник, которая в конце мая родила телеведущему вторую дочь - Стефанию.

Об этом Притула рассказал, на своих страницах в соцсетях, прикрепив несколько фото и видео. Во время вакцинации Сергей шутил и веселился, называя вакцину - чипом в жидком состоянии. Также комик отметил, что три месяца он ждал очередь на вакцинацию.

"Оказывается, чип Гейтса в жидком состоянии!!! Масоны, которые вживляли чип, сказали, что через месяц смогу раздавать 5G" - пошутил Притула.





В комментариях не все подписчики шоумена позитивно отреагировали на новость об его вакцинации. К примеру активист Сергей Стерненко назвал Притулу рептилоидом. Другие отнеслись же с юмором.

Ранее, "Телеграф" писал, что юмористический коллектив "Варьяты", основателем которого является Сергей Притула, показал подарок, который сделал им шоумен перед уходом из шоу.