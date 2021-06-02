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"Зарабатывал на бус, но ни разу не ездил": Притула протестировал подаренный "Варьятам" автобус

"Зарабатывал на бус, но ни разу не ездил": Притула протестировал подаренный "Варьятам" автобус
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Известный шоумен Сергей Притула - основатель юмористического коллектива "Варьяты", в котором на протяжении многих лет был ведущим. В 2020 году телеведущий покинул ряды коллектива ради участия в выборах мэра Киева. 

Команда "Варьят", которая состоит из Владимира Ковцуна, Владимира Жогло, Виталия Тыльного, Валентина Сергийчука, Сергея Полупана и нового участника Святослава Марченко, все равно тесно общается с Притулой. Помимо одного коллектива их связывают дети: они все кумовья. 

Также, оказалось, что в 2021 году Притула подарил своим друзьям бус для рабочих путешествий, ведь ребята часто гастролируют по стране. 

Спустя почти год, с момента, как Сергей не виделся со своими друзьями. И вот спустя время они таки встретились. Притула даже "протестировал" тот автобус, который подарил ребятам. Телеведущий отметил, что хоть и сам зарабатывал на него, но ни разу не ездил на бусе. 

"Они не виделись почти год! Он ушел, они остались. Он подарил им "дом на колесах", в котором ни разу не ездил. И вот наконец они встретились! Смотрите долгожданную мелодраму "Притула и Варьяты. Встреча в автобусе", – подписали забавный ролик "Варьяты" на своей странице в Фейсбуке. 

Напомним, что 25 мая Сергей Притула стал многодетным отцом. Его супруга, Екатерина Сопельник подарила возлюбленному еще одну дочь, которую назвали Стефания.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Телеведущий, Сергей Притула, Варьяти-шоу.
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