"Зарабатывал на бус, но ни разу не ездил": Притула протестировал подаренный "Варьятам" автобус

Известный шоумен Сергей Притула - основатель юмористического коллектива "Варьяты", в котором на протяжении многих лет был ведущим. В 2020 году телеведущий покинул ряды коллектива ради участия в выборах мэра Киева.

Команда "Варьят", которая состоит из Владимира Ковцуна, Владимира Жогло, Виталия Тыльного, Валентина Сергийчука, Сергея Полупана и нового участника Святослава Марченко, все равно тесно общается с Притулой. Помимо одного коллектива их связывают дети: они все кумовья.

Также, оказалось, что в 2021 году Притула подарил своим друзьям бус для рабочих путешествий, ведь ребята часто гастролируют по стране.

Спустя почти год, с момента, как Сергей не виделся со своими друзьями. И вот спустя время они таки встретились. Притула даже "протестировал" тот автобус, который подарил ребятам. Телеведущий отметил, что хоть и сам зарабатывал на него, но ни разу не ездил на бусе.

"Они не виделись почти год! Он ушел, они остались. Он подарил им "дом на колесах", в котором ни разу не ездил. И вот наконец они встретились! Смотрите долгожданную мелодраму "Притула и Варьяты. Встреча в автобусе", – подписали забавный ролик "Варьяты" на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, что 25 мая Сергей Притула стал многодетным отцом. Его супруга, Екатерина Сопельник подарила возлюбленному еще одну дочь, которую назвали Стефания.