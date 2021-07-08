"Что скрепляет семьи?": Регина Тодоренко поразмышляла на тему семейных ценностей

8 июля отмечается теплый праздник День семьи, любви и верности. Видимо на волне праздника популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко решила поделиться со своими поклонниками своими размышлениями о том, что же скрепляет семьи и делает их "прочными".

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала пост, в котором рассказала о семейных традициях в ее семье с Владом Топаловым, ведь именно такие традиции, по мнению Регины, и являются залогом крепких отношений.

"Пары становятся крепкими, когда между ними возникает не только любовь, страсть, привязанность, а когда появляются и укрепляются традиции" - пишет Тодоренко.

Также, Регина поделилась списком того, что потихоньку становится их с Топаловым семейными традициями:

1. Раз в месяц завтракать в гостинице.

2. Собирать наборы LEGO

3. Играть в нарды

4. Хотя бы один раз в год летать на концерт любимого исполнителя за границу.

5. Вместе готовить лазанью.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Регину Тодоренко раскритиковали за излишний хайп из-за больничного фото ее супруга Влада Топалова.