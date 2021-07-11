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Звезда фильмов о Джеймсе Бонде подцепила COVID-19 несмотря на прививку

Звезда фильмов о Джеймсе Бонде подцепила COVID-19 несмотря на прививку
13:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Французская актриса Леа Сейду, которая известна зрителю как исполнительница роли возлюбленной "агента 007" Джеймса Бонда в фильме "007: Спектр" с Дэниелом Крейгом, получила положительный тест на коронавирус несмотря на то, что звезда успела вакцинироваться до заболевания.

Об этом сообщает Variety.

36-летняя актриса должна была представлять четыре фильма со своим участием на Каннском кинофестивале: "Французский вестник" Уэса Андерсона, "История моей жены" Ильдико Эньеди, "Франция" Брюно Дюмона, "Обман" Арно Деплешена. 

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Источник, близкий к актрисе, говорит, что болезнь протекает бессимптомно и Сейду находится на самоизоляции в своем доме в Париже. Она будет оставаться в карантине до тех пор, пока врачи не сочтут ее безопасной для поездки в Канны и участия в фестивальных мероприятиях.

Напомним, что премьера нового фильма о Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" (No Time To Die) запланирована на 30 сентября 2021 года.

Ранее "Телеграф" писал, что бывшая супруга голливудского актера Джонни Деппа, Ванесса Паради, поразила публику нежным образом, представляя фильм со своим участием вместе с теперешним мужем, французским режиссером Самюэлем Беншетри.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 215

Все по теме:

Коронавирус, Каннский кинофестиваль, Леа Сейду, Covid-19, Каннский кинофестиваль 2021.
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