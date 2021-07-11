Звезда фильмов о Джеймсе Бонде подцепила COVID-19 несмотря на прививку

Французская актриса Леа Сейду, которая известна зрителю как исполнительница роли возлюбленной "агента 007" Джеймса Бонда в фильме "007: Спектр" с Дэниелом Крейгом, получила положительный тест на коронавирус несмотря на то, что звезда успела вакцинироваться до заболевания.

Об этом сообщает Variety.

36-летняя актриса должна была представлять четыре фильма со своим участием на Каннском кинофестивале: "Французский вестник" Уэса Андерсона, "История моей жены" Ильдико Эньеди, "Франция" Брюно Дюмона, "Обман" Арно Деплешена.

Источник, близкий к актрисе, говорит, что болезнь протекает бессимптомно и Сейду находится на самоизоляции в своем доме в Париже. Она будет оставаться в карантине до тех пор, пока врачи не сочтут ее безопасной для поездки в Канны и участия в фестивальных мероприятиях.

Напомним, что премьера нового фильма о Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" (No Time To Die) запланирована на 30 сентября 2021 года.

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Ранее "Телеграф" писал, что бывшая супруга голливудского актера Джонни Деппа, Ванесса Паради, поразила публику нежным образом, представляя фильм со своим участием вместе с теперешним мужем, французским режиссером Самюэлем Беншетри.