Солистка группы KAZKA сделала шокирующее признание о своей сексуальной ориентации

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend в 2021 году запомнится не столько драйвовыми выступлениями, но и многими "откровениями". Украинский исполнитель, представитель Украины на Евровидении 2018, MELOVIN во время своего выступления объявил о своей бисекуальности.

Телеведущая Екатерина Осадчая поинтересовалась у подруги MELOVINа, солистки группы KAZKA Александры Зарицкой, знала ли она о решении музыканта, да и в общем о том, как артистка относится к ЛГБТ-сообществам.

Александра призналась, что знала о намерениях Костянтина Бочарова (наст. имя MELOVINа), и она очень гордится им, так как он решился на это, в то время, как многие люди всю жизнь не могут признаться даже родителям.

"Он очень смелый человек", – заявила певица.

Помимо этого, Зарицкая рассказала, что и сама относит себя к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства. Девушка считает себя квиром.

Википедия сообщает, что квир (англ. queer) — собирательный термин, используемый для обозначения человека, относящегося к сексуальным меньшинствам, т. е. того, чья сексуальность отличается от общественного большинства.

Ранее, "Телеграф" писал, что сеть возмутило поведение рэпера и продюсера Потапа во время своего выступления на Atlas Weekend 2021. Артист поцеловал своего коллегу Позитива в губы, протроллив MELOVINа.