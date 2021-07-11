Певица Рита Ора оригинально поддержала англичан перед финалом Евро-2020: "Это возвращается домой"

11 июля решается "судьба" Евро-2020: сборная Англии сразится со сборной Италии. Британская певица Рита Ора решила поддержать англичан, опубликовав на своей странице в соцсети оригинальный "поддерживающий" пост.

Артистка опубликовала у себя в Инстаграме обнаженный снимок. Рита Ора позировала без белья сидя на стуле, прикрывшись лишь футболкой с гербом сборной Англии по футболу.

На фото знаменитость выглядит очень радостной и счастливой. Видимо Рита надеется, что сборная Англии одержит победу на Евро-2020.

"Это возвращается домой. Удачи", – подписала фото певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RITA ORA (@ritaora)

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