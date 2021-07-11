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Певица Рита Ора оригинально поддержала англичан перед финалом Евро-2020: "Это возвращается домой"

Певица Рита Ора оригинально поддержала англичан перед финалом Евро-2020: "Это возвращается домой"
Обновлено 22:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram

11 июля решается "судьба" Евро-2020: сборная Англии сразится со сборной Италии. Британская певица Рита Ора решила поддержать англичан, опубликовав на своей странице в соцсети оригинальный "поддерживающий" пост. 

Артистка опубликовала у себя в Инстаграме обнаженный снимок. Рита Ора позировала без белья сидя на стуле, прикрывшись лишь футболкой с гербом сборной Англии по футболу.

На фото знаменитость выглядит очень радостной и счастливой. Видимо Рита надеется, что сборная Англии одержит победу на Евро-2020.

"Это возвращается домой. Удачи", – подписала фото певица. 

 
 
 
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Публикация от RITA ORA (@ritaora)

Ранее, "Телеграф" писал, что герцогиня Сассекская, Кейт Миддлтон вернулась к полноценному исполнению королевских обязанностей после вынужденной самоизоляции. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рита Ора, Певица, Евро-2020.
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