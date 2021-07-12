"Не было предательств, ссор": Клава Кока ответила, смогла ли бы снова встречаться с Димой Гордеем

Молодая российская певица Клава Кока, которой 23 июля исполнится 25 лет (наст. имя Клавдия Высокова), недавно рассталась с известным YouTube-блогером Димой Гордеем после двух лет отношений.

Артистка не стала афишировать разрыв и то, как это сделал ее экс-парень ее очень сильно расстроило и обидело. Этим Клава поделилась в интервью с основательницей шоу FAMETIME TV Лаурой Джугелией.

Гордей опубликовал несколько совместных фото и видео с артисткой. "Я никого не любил так, как люблю тебя... и люблю тебя до сих пор. Но лучше страшный конец, чем страх без конца!", - написал блогер. По словам певицы, сделал он это без ее разрешения.

"Не знала, что Дима Гордей будет говорить про наше расставание. Это для меня было новостью. Скажу одно: это его ответственность. Его решение, правда, не знаю, почему он принял его за нас обоих", - сказала Клава.

View this post on Instagram A post shared by Дима Гордей (@dimagordey)

View this post on Instagram A post shared by Дима Гордей (@dimagordey)

Кроме этого, исполнительница ответила на то, смогла бы вновь воссоединиться с Дмитрием.

"Я думаю, что сейчас нет, потому что для меня это самое важное. Он сделал худшее, что мог сделать. Это самое сокровенное, самое личное... Не было предательств, не было ссор. У нас были прекрасные взаимоотношения, которые были построены на взаимоуважении, на доверии к друг другу. И всегда я была с ним честной", - сказала Клава.

Певица Клава Кока является участницей продюсерского центра Тимати Black Star. Популярный блогер и тиктокер. В 2018 году стала ведущей передачи "Орел и решка".

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