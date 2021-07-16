Виталина Мусиенко впервые прокомментировала слухи об отношениях с Вакарчуком

В начале лета 2021 года лидер популярной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук ошарашил своих фанов новостью о разводе со своей супругой Лялей Фонаревой спустя больше чем 20 лет совместной жизни.

После развода музыканту начали приписывать роман с победительницей шоу "Голос країни" 23-летней Виталиной Мусиенко. В интервью для издания OBOZREVATEL юная артистка впервые откровенно рассказала, какие отношения связывают ее с лидером "ОЭ".

Девушка призналась, что сначала и вовсе не хотела комментировать эти слухи, чтобы не показывать, что ей есть дело до подобных новостей. Тем более, что раньше писали, что Вакарчук стал "отцом" тогда 18-летней Виталины на вокальном проекте.

Мусиенко отметила, что с Вакарчуком у нее плодотворные творческие отношения и только.

Об отношениях с экс-супругой музыканта девушка говорить не захотела, лишь отметила, что поддерживает Святослава Вакарчука в любых его решениях.

Ранее, "Телеграф" писал, что Святослав Вакарчук засветился в одном из ресторанов Луцка в компании молодых фанаток.