"Парочка: Степан и Одарочка": Леся Никитюк поделилась забавным снимком с мужем Нади Дорофеевой

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая ранее сравнила себя и Ким Кардашьян, имеет много друзей среди звезд украинского шоу-бизнеса. На ее странице в соцсети можно найти множество снимков с разными украинскими актерами и певцами.

Видимо съемки развлекательного шоу "Хто зверху?" еще продолжаются, и одним из гостей стал супруг Нади Дорофеевой - певец Владимир Дантес. На своей странице в Инстаграм Леся Ивановна в сторис показала несколько забавных снимков с артистом.

На одном из фото Леся видимо застала Владимира врасплох, так как он выглядит слегка удивленным, а на втором фото Дантес решил пообниматься с длинными ногами телеведущей.

"Парочка: Степан и Одарочка" - подписала фото леди Ле.

Ранее, "Телеграф" писал, что подписчики потроллили 33-летнюю Лесю Никитюк за просьбу посоветовать ей какие-нибудь литературные произведения.