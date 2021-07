Легкое платье, каблуки и недельная щетина: авиакомпания Jet Blue Airlines наняла необычных стюардесс

Если вы думали, что уже многое повидали в этом мире, то это 100% не так. Вряд ли вы когда-нибудь летали на самолете, а вас обслуживала не миленькая девушка, а статный бородатый мужчина.

Американская авиакомпания Jet Blue Airlines нанять на работу стюардесс-мужчин, а вот форму решили оставить. Легкое платье, подчеркивающее фигуру, высокие каблуки, шейный платок и недельная щетина, — все это создает образ стюардессы Jet Blue Airlines.

В сети неоднозначно восприняли таких стюардесс. Многие пассажиры возмущены и даже разозлены подобными изменениями на рейсах. "Очень красивая оно. Боже, к чему катится наш мир", "Это реально и выходит из-под контроля", "JetBlue - это отвратительно" - пишут одни.

Source at @JetBlue just sent this to me. Male flight attendants with stubble in dresses.

It’s real and it’s out of control.

Apparently passengers are pissed off, and between this and the BLM nonsense at JFK, pilots are ready for a job action. pic.twitter.com/U3zOeFH4OK

— John Cardillo (@johncardillo) July 15, 2021