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Лолита откровенно рассказала о болезни единственной дочери: "У нас есть проблема"

Лолита откровенно рассказала о болезни единственной дочери: "У нас есть проблема"
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная российская певица Лолита Милявская, которая ранее снялась в короткометражке про Мавзолей, впервые откровенно рассказала о своей единственной дочери Еве. Артистка ранее старалась не говорить о своей наследнице, тщательно оберегая ее от общественности. Милявская даже перевезла дочь в Киев, где та живет с бабушкой. 

Известно, что у 22-летней Евы есть проблемы со здоровьем, однако точный диагноз звездная мама никогда не говорила. Однако Лолита решила все же раскрыть правду - ее дочери поставили диагноз синдром Аспергера. Об этом сообщает издание StarHit.

Артистка считает, что болезнь могла развиться в следствии недоношенности. 

"Что касается Евы, то у нас есть проблема. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили не так давно" - призналась Лолита. 

Милявская добавила, что старается всячески поддерживать единственную дочь и дать ей все, в чем она нуждается. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Лолита Милявская удивила поклонников результатами своего похудения за 2020 год. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Дети, Болезнь, Лолита, Певица, Лолита Милявская.
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