В обтягивающем комбинезоне: жгучая модель покрасовалась ножками за рулем авто (фото)

Сексуальная американская модель Луна Перез продолжает баловать своих поклонников, публикуя на своей странице в Инстаграм самые горячие фото и видео. На аккаунт американки подписано свыше 7 миллионов человек с разных уголков мира.

На своей странице в соцсети 28-летняя девушка поделилась новыми кадрами, на которых она запечатлена в салоне шикарного автомобиля, сидя на водительском кресле.

Для стильного образа Луна выбрала короткий белый спортивный комбинезон, который обтягивает аппетитные формы модели, и голубые кроссовки. Волосы у девушки распущены, а свой "look" модель дополнила брендовой белой сумочкой.

После часа с момента публикации новый пост Перез собрал более 45 тысяч лайков.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская модель Алена Омович покрасовалась своими ягодицами с нового ракурса.