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35-летняя Глюкоза показала подтянутую фигуру в купальнике (фото)

35-летняя Глюкоза показала подтянутую фигуру в купальнике (фото)
Обновлено 19:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram glukozamusic

Российская певица Наталья Ионова, более известна как Глюкоза, поделилась новыми горячими фото с отдыха в Испании и снова восхитила своих фолловеров.

Новые снимки исполнительница выложила на официальной странице в Инстаграме.

"Когда такое серьезное лицо в бассейне - это значит, что ты в отпуске, но скоро выезжать", - написала Ионова в посте.

На летних кадрах Глюкоза позирует в откровенном розовом купальнике, который едва прикрывает все прелести 35-летней звезды.

Глюкоза в купальнике

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Глюкоза в купальнике

Глюкоза в купальнике

Глюкоза в купальнике

Ионова всегда выглядит эффектно и сексуально, поэтому поклонники исполнительницы рассыпаются в комплиментах, отмечая ее красоту и ухоженность. Добавим, что российская певица является мамой двоих дочек: Лидии (2007) и Веры (2011).

 
 
 
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Ранее "Телеграф" сообщал, что российской певице Наталье Ионовой был запрещен въезд в Украину на три года за неоднократное посещения оккупированного Крыма с территории России.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Глюкоза, Наталья Ионова.
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