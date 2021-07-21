Победительница "Танців з зірками" рассказала, почему пока не планирует вакцинироваться

Пока в Украине активно идет вакцинация и многие "спешат" сделать себе прививку от коронавируса, все же есть и исключения. Помимо звезд шоу-бизнеса, которые уже сами вакцинировались и призывают это сделать своих фанов, есть и те, кто не особо с этим спешит.

Одной из таких является украинская певица, победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос. На своей странице она заявила, что пока не планирует вакцинацию, так как у нее много антител, даже несмотря на то, что переболела она больше года назад.

Также, артистка добавила, что ее муж бизнесмен Игорь Кучеренко, несмотря на тоже большое количество антител, все же привился американской вакциной Johnson & Johnson, пока был на отдыхе во Франции. Димопулос отметила, что на второй день после прививки он начал себя плохо чувствовать: поднялась температура и его "трусит".

Ранее, "Телеграф" писал, что шоумен Сергей Притула и его супруга вакцинировались от коронавируса, за что попали под волну критики.