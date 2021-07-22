Стало известно об ухудшении состояния певицы МакSим

38-летняя российская певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, продолжает находиться в больнице в тяжелом состоянии. Артистке становится все хуже - у нее отказывает правое легкое.

Менеджер исполнительницы Яна Богушевская, которая ранее сообщала о положительной динамике, не комментировала данную информацию потому, что у нет разрешения от родственников.

Телеграмм-канал Lshot сообщает, что по сравнению с первым КТ состояние МакSим стало еще хуже. Врач-пульмонолог расшифровал результаты последних КТ, которые проводили певице накануне. По его заключению, в легких у артистки продолжает увеличиваться количество жидкости - если на 5 июля было 200 мл, то на конец месяца уже 600 мл. Также, у Марины наблюдается увеличение полостей деструкции, что говорит о разрушении легких.

Из плюсов, только то, что слева инфильтрация меньше, что может говорить о том, что коронавирус уходит на второй план.

Напомним, что 15 июня Марина Абросимова была госпитализирована в больницу с подозрением на коронавирус, который не подтвердился. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, так как у нее было диагностировано более 75% поражение легких.

Также, в сети появлялась информация, что артистку якобы подключили к аппарату ЭКМО, но представитель Марины заявил, что это неправдивая информация.