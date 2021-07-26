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Шепелев впервые показал фото подросшего сына Жанны Фриске

Шепелев впервые показал фото подросшего сына Жанны Фриске
12:23 Сегодня Телеграф

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев долгий период старался оберегать от лишнего внимания общественности своего сына, которого ему родила певица Жанна Фриске. И вот, наконец,  в своем Instagram он опубликовал фотографии Платона.

Шепелев часто публиковал фотографии Платона, только лицо ребенка всегда было закрашено. Многие его поклонники и подписчики соцсетей так и не могли увидеть, на кого похож их общий с певицей сын. Сейчас же телеведущий решил приоткрыть завесу.

Свои действия Шепелев объяснял тем, что хотел для сына сделать как можно лучше, защитив его от пристального внимания прессы после смерти Фриске.

"Восемь лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. В тот момент на это было много веских причин, основной причиной было мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все что ему было нужно это любовь, забота и спокойствие. Прошло время, теперь он не нуждается в столь сильной опеке. Он взрослый, яркий, талантливый ребенок, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним", - написал он.

Как писал Телеграф,  Шепелев, который 26 марта стал отцом во второй раз, раскрыл имя мальчика. Вместе с гражданской супругой Екатериной Тулуповой они назвал мальчика Тихоном.

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
Просмотры: 332

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Платон, Фото, Фриске, Шепелев, Шоубиз.
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