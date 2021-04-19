Дмитрий Шепелев рассекретил имя младшего сына

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев, который 26 марта стал отцом во второй раз, раскрыл имя мальчика. Вместе с гражданской супругой Екатериной Тулуповой бывший муж покойной певицы Жанны Фриске назвал мальчика Тихоном.

Об этом 38-летний Дмитрий сообщил на своей странице в Инстаграме, разместив фото документа о регистрации рождения малыша.

"Тихон Дмитриевич", - подписал снимок телеведущий.

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В комментариях к посту отметилась украинская радио- и телеведущая Василиса Фролова, которая тоже недавно стала мамой и назвала сына Родионом.

"Ну класс же) мы с Родионом одобряем и ждем скорейшего знакомства", - написала телеведущая.

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Новая возлюбленная Шепелева Екатерина Тулупова является архитектором. У женщины также есть старшая дочь.

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Напомним, что 7 апреля старшему сыну Дмитрия Шепелева Платону исполнилось 8 лет. С днем рождения мальчика поздравила его тетя - сестра Жанны Фриске Наталья. Женщина выразила надежду, что в скором времени она сможет повидаться с племянником, ведь телеведущий практически оборвал все связи с родными Фриске.