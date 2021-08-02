Дом, где провел детство Курт Кобейн, признан исторической достопримечательностью: как выглядит памятник культуры (фото)

Дом, в котором прошло детство американского певца, лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна, официально признан исторической достопримечательностью.

Об этом сообщает Daily Mail.

Покойный музыкант, который покончил жизнь самоубийством в 1994 году в возрасте 27 лет, вырос в скромном доме в Абердине, штат Вашингтон, где он жил с 1968 по 1984 гг.

Департамент археологии и сохранения исторического наследия Вашингтона добавил его в Реестр наследия для "исторически значимых мест и объектов, найденных по всему штату".

Источник: Daily Mail

Владелец дома, Ли Бэкон, был занят его восстановлением до первоначального состояния и собирается открыть двери для частных туров в 2022 году. Он также объявил о планах создания в городе Tribute Lounge и Gallery Cafe, где поклонники Кобейна найдут для себя различные памятные вещи исполнителя.

Источник: Daily Mail

Отмечается, что музыкант развил свои музыкальные пристрастия и навыки именно в этом доме. Все в совете признали важность этого места.

Источник: beatles.ru

Источник: beatles.ru

Источник: beatles.ru

Источник: beatles.ru

Источник: beatles.ru

Напомним, что в 2019 году свитер, принадлежавший Курту Кобейну, был продан на аукционе Julien за 334 тысячи долларов, а в прошлом году гитара рок-музыканта ушла с молотка за рекордные 6 миллионов долларов.