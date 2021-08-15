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Виталий Козловский потерял отца

Виталий Козловский потерял отца
11:37 Сегодня Телеграф Фото: facebook Виталия Козловского

Известный украинский певец Виталий Козловский сообщил, что у него умер отец Виталий.

Об этом 36-летний артист рассказал на своих официальных страницах в соцсетях Facebook и Инстаграме.

"Дорогие друзья. У меня сегодня очень тяжелый день - ушел из жизни мой лучший папа в мире - Виталий Сергеевич Козловский (12.04.1947-15.08.2021). Пишу не для сострадания, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия или просто посмотрите на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя", - написал Козловский и поделился совместными фото с отцом.

Украинский телеведущий засветился в компании запрещенного в Украине Киркорова (фото, видео)

Также певец разместил видео с празднования 74-летия Козловского-старшего.

 
 
 
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A post shared by Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

В комментариях коллеги и поклонники поддержали артиста и выразили сочувствие.

Известно, что отец Виталия Козловского был электриком, часто был в командировках. Ранее певец рассказывал, что перевез отца из родного Львова в Киев. В столице артист приобрел близкому человеку квартиру. А вот мама Козловского уже долгое время живет в Италии.

Ранее "Телеграф" писал, что в пятницу, 13 августа, прошли похороны последнего внука Ивана Франко - Роланда Франко - украинского общественного и культурного деятеля, инженера, ученого.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 165

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Смерти, Виталий Козловский.
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Виталий Козловский потерял отца
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