В Киеве простились с последним внуком Ивана Франко (эксклюзивные фото)

В Киеве в пятницу, 13 августа, состоялось прощание с культурным деятелем, дипломатом, украинским ученым-инженером и общественным деятелем Роландом Франко. Последний внук Ивана Франко умер в среду, 11 августа, в столице. Мужчине было 89 лет.

Церемония проходила в помещении Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Провести в последний путь Роланда Франко пришли преподаватели университета, родственники, друзья, знакомые. Заупокойная панихида состоялась в церкви Святого Николая Мирликийского на Аскольдовой могиле.

Похоронили украинского ученого в семейной могиле на Байковом кладбище.

Фото: Ян Доброносов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 11 августа состоялись похороны одесского художника Александра Ройтбурда, который умер 8 августа на 60 году жизни.