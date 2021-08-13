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В Киеве простились с последним внуком Ивана Франко (эксклюзивные фото)

В Киеве простились с последним внуком Ивана Франко (эксклюзивные фото)
Обновлено 16:28 Сегодня Телеграф Фото: Ян Доброносов

В Киеве в пятницу, 13 августа, состоялось прощание с культурным деятелем, дипломатом, украинским ученым-инженером и общественным деятелем Роландом Франко. Последний внук Ивана Франко умер в среду, 11 августа, в столице. Мужчине было 89 лет.

Церемония проходила в помещении Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Провести в последний путь Роланда Франко пришли преподаватели университета, родственники, друзья, знакомые. Заупокойная панихида состоялась в церкви Святого Николая Мирликийского на Аскольдовой могиле.

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Похоронили украинского ученого в семейной могиле на Байковом кладбище.

Фото: Ян Доброносов.

Похороны Роланда Франко

Похороны Роланда Франко

Похороны Роланда Франко

Похороны Роланда Франко

Похороны Роланда Франко

Похороны Роланда Франко

Похороны Роланда Франко

Похороны Роланда Франко

Похороны Роланда Франко

Похороны Роланда Франко

Похороны Роланда Франко

Ранее "Телеграф" сообщал, что 11 августа состоялись похороны одесского художника Александра Ройтбурда, который умер 8 августа на 60 году жизни.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Похороны, Иван Франко, Роланд Франко.
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