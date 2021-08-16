"А вы так можете?": полуголый Гордон удивил сеть фото с женой

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон часто делится с поклонниками яркими снимками из жизни. На этот раз он раздразнил подписчиков совместным фото с отдыха со своей женой.

Снимок он опубликовал в Instagram.

На фото Гордон позирует в одних плавках с обнаженным торсом на фоне моря, а его жена Алеся Бацман сидит перед ним в откровенном купальнике, так что ее голова находится на уровне его бедер.

фото Instagram Дмитрия Гордона

"А вы так можете?" - подписал снимок журналист.

Фото Гордона немало удивило украинцев, которые не поняли, что именно хотел сказать им журналист. "В смысле так? Как?", "Дмитрий, как называется эта поза?", "Дмитрий, вы уважаете женщин?", - задали вопросы ведущему.

Ранее популярный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, который сделал лысину своей визитной карточкой, поделился раритетным снимком, на котором показал себя в совсем другом образе. Ведущий предстал на фото с густыми волосами и бородой.