Самые популярные песни в Украине в 2023: Spotify и Apple Music подытожили

Рассказываем, какие песни стали самыми популярными в Украине в 2023 году

Sposify и Apple Music по традиции подытожили, какие песни стали самыми популярными в Украине в 2023 году. В украинский топ в этом году не вошли российские исполнители, часто занимавшие первые места. Однако представители страны-агрессорки все же встречаются в топ-100. Раньше мы рассказывали, кто стал победителем премии Billboard Music Awards.

Первые места в рейтинге занимают украинские и западные исполнители. Однако, на 22-м месте песня "Где прошла ты", которую исполняют русские рэперы Кравц и Гио ПиКа. 28-место занял трек "За деньги да" Instasamka. На zn.ua поделились рейтингом.

Какие песни стали самыми популярными в Украине в 2023 (Apple Music)

Первое место занимает Майли Сайрус со своей композицией Flowers. Второе — "Буревиями" SHUMEI и Златы Огневич. На третьем месте — "Взгляд" YAKTAK (feat. Sobol).

Четвертое место в свою очередь заняла песня "Чтобы не было" DOROFEEVA, а на пятом разместился Parfeniuk со своим треком "Провела экскурсию".

Какие песни стали самыми популярными в Украине в 2023 году (Spotify)

Самой популярной украинской песней сервис определил "Силуэты", исполняемый SadSvit (feat. "Структура Счастья"). Второе место занял YAKTAK (feat. Sobol) и его песня "Взгляд", а третье — "Домой" Wellboy. "Слышен гимн" SKOFKA и "Чтобы не было" DOROFEEVA разместились в первой пятерке.

Самой популярной песней в мире по версии Spotify стал трек Flowers Майли Сайрус. Композицию прослушали 16 млрд раз. В первую пятерку вошли Kill Bill от SZA, As It Was Гарри Стайлса, Seven певца из Южной Кореи Чон Чонгука (feat. Latto) и Ella Baila Sola Эслабон Армадо и Песо Плума.

Ранее "Телеграф" рассказывал о музыкальных премьерах ноября. Мы поделились треками, которые точно достойны вашего внимания.