Укр

Приспособленцы или импотенты? Телеведущий Суханов прошелся катком по "хорошим россиянам"

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Автор
Телеведущий Суханов высказал принципиальные мнения Новость обновлена 03 декабря 2023, 13:19
Телеведущий Суханов высказал принципиальные мнения. Фото instagram.com/suhanov.official

Суханов не воспринимает ни хороших россиян, ни плохих

В россии готовят запрет на въезд Максиму Галкину и другим "иноагентам", а в Украине многие сохраняют скепсис по отношению к "хорошим россиянам". В частности, известный телеведущий Алексей Суханов, который является гражданином Украины, жестко раскритиковал "хороших".

В интервью Oboz.ua подчеркнул, что как бы хорошие россияне ни старались быть полезными для Украины, они – чужие украинцам. Суханов вспомнил шоумена Максима Галкина и других российских знаменитостей, осудивших кремлевский режим и политику страны-террористки.

Суханов подчеркнул, что эти русские могут и против войны, но они ничего не сделали для того, чтобы что-то поменять в россии.

"Они могут из кожи лезть, рассказывая, что они за Украину, везти тоннами сюда помощь – мы должны быть им благодарны, но они посторонние люди. Нам в голове надо держать такое: сколько бы добра россияне ни сделали для Украины, они чужие для страны люди. Потому что не лишились российского паспорта. Они, может, и против войны, но не против того, что творится в россии. И второе: никто из них не доказал ничуть пока, что способен что-то отстоять. Только разговоры разводят", — подчеркнул Суханов.

Ведущий уточнил, что украинцам нужно понять, что доверять и верить можно только себе. Суханов добавил, что "в мире нет лучшего друга Украины, чем сознательный украинец".

Ведущий очень слабо верит в то, что в россии наступят "светлые" времена и люди смогут свободно выражать свои мысли и жить в цивилизованной стране.

"Я не верю в любую возможность расцвета так называемой россии. Не верю в то, что эта страна когда-нибудь может стать цивилизованной. Не верю в действенную силу русской культуры. Не разделяю представителей этой страны на хороших и плохих. Они для меня приспособленцы или импотенты – пусть выбирают, третьего не дано. Я не хочу общаться с живущими там: родственники это или просто знакомые. У меня нет там никого и ничего", — сказал Суханов.

Ранее "Телеграф" писал, что Максим Галкин в Польше пел украинские песни. Артист поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами.

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