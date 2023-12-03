Пристосуванці чи імпотенти? Телеведучий Суханов пройшовся катком по "хороших росіянах"

Суханов не сприймає ні хороших росіян, ні поганих

У росії готують заборону на в'їзд Максиму Галкіну та іншим "іноагентам", а в Україні багато хто зберігає скепсис стосовно "хороших росіян". Зокрема відомий телеведучий Олексій Суханов, який є громадянином України, жорстко розкритикував "хороших".

В інтерв'ю Oboz.ua наголосив, що як би деякі росіяни не старалися бути корисними для України, вони – чужі для українців. Суханов згадав шоумена Максима Галкіна та інших російських знаменитостей, які засудили кремлівський режим та політику країни-терористки.

Суханов наголосив, що ці росіяни може й проти війни, але вони нічого не зробили для того, аби щось поміняти в росії.

"Вони можуть зі шкіри лізти, розповідаючи, що вони за Україну, везти тоннами сюди допомогу – ми мусимо бути їм вдячними, але вони сторонні люди. Нам у голові треба тримати таке: скільки б добра росіяни не зробили для України, вони чужі для країни люди. Тому що не позбавилися російського паспорта. Вони, може, й проти війни, але не проти того, що коїться в росії. І друге: ніхто з них не довів анічим поки що, що здатен щось відстояти. Тільки балачки розводять", — наголосив Суханов.

Ведучий уточнив, що українцям треба збагнути, що довіряти і вірити можна лише собі. Суханов додав, що "у світі немає кращого друга України, ніж свідомий українець".

Ведучий дуже слабо вірить в те, що в рф настануть "світлі" часи і люди зможуть вільно висловлювати свої думки та жити в цивілізованій країні.

"Я не вірю в будь-яку можливість розквіту так званої Росії. Не вірю в те, що ця країна колись може стати цивілізованою. Не вірю в дієву силу російської культури. Не поділяю представників цієї країни на хороших і поганих. Вони для мене пристосуванці чи імпотенти – хай обирають, третього не дано. Я не хочу спілкуватися з тими, хто там живе: родичі це чи просто знайомі. В мене немає там нікого і нічого", — сказав Суханов.

Раніше "Телеграф" писав, що Максим Галкін в Польщі співав українських пісень. Артист підтримує українців у їх боротьбі з російськими окупантами.