По мнению режиссера, Таисия Повалий исполняет песни для амеб

Певицу-изменницу Таисию Повалий, променявшую Украину на Россию, неоднократно критикуют украинские знаменитости, которые не могут понять, как можно так цинично предать украинцев и спокойно зарабатывать кровавые рубли. Недавно свое мнение о Повалий высказал режиссер Олег Боднарчук.

Знаменитость убежден, что после смерти президента страны-агрессорки Владимира Путина опальная певица будет осуждена. Свое "фе" по поводу Таисии Повалий режиссер объяснил в интервью Oboz.ua.

Олег Боднарчук подчеркнул, что у него никогда не было никаких ожиданий от Таисии Повалий, которая, по его мнению, исполняет песни для амеб, потому что на больше не способна.

Таисия Повалий спокойно живет и работает в России

"Я вообще удивляюсь тем, для кого стала неожиданностью ее коллаборантская позиция. Мы не знакомы с ней, но с артистом можно косвенно познакомиться через его репертуар. Если учесть песни Повалий, особенно те, которые она исполняет сейчас, то это песни инфузории-туфельки для амеб. Она разве когда-то поднимала в своих произведениях какие-то социальные, философские темы? Видели ли мы хоть что-то экспериментальное в ее исполнении? Это ресторанная певица есть, была и будет. Шансоньетка", – заявил он.

Боднарчук заметил, что судьба певицы зависит от того, сколько проживет Путин. Олег акцентировал внимание на том, что Повалий пытается от имени Украины оправдать кровопролитие, которое устроила Россия.

"За это должна быть уголовная ответственность. Ее судьба напрямую зависит от жизни и здоровья путина, его не станет – ее будут судить", — резюмировал Боднарчук.

Ранее "Телеграф" писал, что Таисия Повалий назвала кремлевского карлика борцом с нацизмом. Пророссийская артистка любит кормить свою аудиторию бредом.