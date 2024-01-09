"Доля Повалій залежить від життя путіна": Боднарчук заговорив про кримінальну відповідальність співачки-зрадниці

На думку режисера, Таїсія Повалій виконує пісні для амеб

Співачку-зрадницю Таїсію Повалій, яка проміняла Україну на Росію, неодноразово критикують українські знаменитості, які не можуть зрозуміти, як можна так цинічно зрадити українців та спокійно заробляти криваві рублі. Нещодавно свою думку щодо Повалій висловив режисер Олег Боднарчук.

Знаменитість переконаний, що після смерті президента країни-агресорки Володимира Путіна опальну співачку буде засуджено. Своє "фе" стосовно Таїсії Повалій режисер пояснив в інтерв’ю Oboz.ua.

Олег Боднарчук підкреслив, що у нього ніколи не було ніяких очікувань від Таїсії Повалій, яка, на його думку, виконує пісні для амеб, бо на більше не здатна.

Таїсія Повалій спокійно живе та працює в Росії

"Я взагалі дивуюся тим, для кого стала несподіванкою її колаборантська позиція. Ми не знайомі з нею, але з артистом можна опосередковано познайомитися через його репертуар. Якщо взяти до уваги пісні Повалій, особливо ті, які вона виконує зараз, то це пісні інфузорії-туфельки для амеб. Вона хіба колись піднімала у своїх творах якісь соціальні, філософські теми? Чи ми бачили хоч щось експериментальне в її виконанні? Це ресторанна співачка є, була і буде. Шансоньєтка", – заявив він.

Боднарчук зауважив, що доля співачки залежить від того, скільки проживе Путін. Олег акцентував увагу на тому, що Повалій намагається від імені України виправдати кровопролиття, яке влаштувала Росія.

"За це має бути кримінальна відповідальність. Її доля напряму залежить від життя й здоров'я Путіна, його не стане – її судитимуть", — резюмував Боднарчук.

Раніше "Телеграф" писав, що Таїсія Повалій назвала кремлівського карлика борцем з нацизмом. Проросійська артистка любить годувати свою аудиторію маячнею.