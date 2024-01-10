"Хватит финансировать Украину": на концерте Moby появился провокативный лозунг, но сам музыкант оправдывается (фото)

Moby призвал не поддерживать Украину, которая находится в войне, но пожалел из-за своих заявлений

После начала полномасштабного вторжения России в Украину мировые знаменитости массово поддержали украинцев, но у некоторых война не вызывает никаких эмоций и не побуждает обращаться к мировому сообществу с призывами остановить ее. А кое-кто из знаменитостей позволяет себе делать циничные заявления.

Так, в сети сообщили, что группа Moby на одном из своих концертов оскандалилась провокационными призывами, говоря, что нужно остановить поддержку Украины и заморозить финансирование. Музыканту пришлось извиняться перед аудиторией.

Moby удивил заявлениями

Мол, он не проверяет материал коллег, которые у него на разогреве.

Moby цинично заговорил об Украине, но извинился

К слову, американский исполнитель Moby ранее высказывался об ужасных военных событиях. Он отмечал, что не может подобрать слов о войне, которая несет ужас и кровопролитие. Также артист критиковал экс-президента США Дональда Трампа, который говорил, что замороженные счета Владимира Путина станут препятствием для его переизбрания на новый срок. То есть музыкант достаточно противоречив в своих заявлениях.

Напомним, что Ричард Мелвилл Холл, известный как Moby, является американским музыкантом, работающим в разных жанрах. Он является сольным артистом, большую часть студийных записей делает самостоятельно, а на концертах музыканта сопровождает его рок-группа.

Ранее "Телеграф" писал, что умер звезда легендарной рок-группы Scorpions Джеймс Коттак. Участники группы неоднократно поддерживали украинцев в их неравной борьбе с сумасшедшим соседом.